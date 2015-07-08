США планируют масштабные маневры в странах Балтии

Американцы будут проводить в странах Балтии все больше учений "большего масштаба" со своими союзниками. Об этом заявил начальник штаба армии США (является членом генштаба, но не возглавляет его - Ред.) генерал Рэймонд Одиерно во вторник, 7 июля, во время своего визита в Литву, передает Немецкая Волна.

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По словам американского генерала, рост российской военной активности в регионе побуждает США подтвердить свои обязательства перед партнерами по НАТО. Это выливается в проведение многосторонних и разновекторных учений, цитирует агентство dpa со ссылкой на балтийское агентство BNS.

На взгляд Одиерно, в учениях должны принимать участие много партнеров США в Альянсе. "Мы имеем такие планы на будущее", - заявил генерал в интервью журналистам BNS.

В июне НАТО провел в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии крупнейшую серию учений со времен "холодной войны", в которых были задействованы 14 тысяч солдат.