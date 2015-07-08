Пятый президент Латвии принес присягу

Об этом сообщает Delfi.lv.

"Я клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвийского государства и его жителей. Я буду свято соблюдать Конституцию и законы государства, ко всем относиться справедливо и выполнять свои обязанности по совести", - сказал Вейонис.

Читайте такжеПорошенко надеется на поддержку Латвией европейской интеграции Украины

Ранее он заявил, что его приоритетами на президентском посту будут национальное единство и самосознание, патриотизм и социальная справедливость.

Как сообщал УНИАН, 3 июня латвийский сейм избрал президентом страны Раймонда Вейониса, возглавлявшего до этого Министерство обороны.

Вейонис стал пятым президентом Латвии с момента провозглашения ее независимости и сменил на этом посту Андриса Берзиньша.