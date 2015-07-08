Пятый президент Латвии принес присягу
Новый президент Латвии Раймонд Вейонис, принимая обязанности, принес присягу на внеочередном заседании Сейма.
Об этом сообщает Delfi.lv.
"Я клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвийского государства и его жителей. Я буду свято соблюдать Конституцию и законы государства, ко всем относиться справедливо и выполнять свои обязанности по совести", - сказал Вейонис.
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Ранее он заявил, что его приоритетами на президентском посту будут национальное единство и самосознание, патриотизм и социальная справедливость.
Как сообщал УНИАН, 3 июня латвийский сейм избрал президентом страны Раймонда Вейониса, возглавлявшего до этого Министерство обороны.
Вейонис стал пятым президентом Латвии с момента провозглашения ее независимости и сменил на этом посту Андриса Берзиньша.