Опрос: 50% французов поддерживает выход Греции из еврозоны

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Odoxa, сообщает Европейская правда.

В то же время, как отмечается 49% опрошенных выступили против такого решения.

Читайте такжеОпрос: Большинство поляков против выделения финансовой помощи Греции

Вместе с тем, вначале июня соотношение французов, поддерживающих и не поддерживающих выход Греции из еврозоны было несколько иным - 39% против 57%.

Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, около 70% французов выступают против списания долга Греции, 22% - за частичное списание и только 7% - за полное.

Как сообщал УНИАН, более 60% греков проголосовали против выполнения условий Евросоюза.