Опрос: 50% французов поддерживает выход Греции из еврозоны
12:11, 07 июля 2015Мир
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Вместе с тем 49% опрошенных выступили против такого решения.
70% французов выступают против списания долга Греции / france-ai.ru
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Odoxa, сообщает Европейская правда.
В то же время, как отмечается 49% опрошенных выступили против такого решения.
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Вместе с тем, вначале июня соотношение французов, поддерживающих и не поддерживающих выход Греции из еврозоны было несколько иным - 39% против 57%.
Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, около 70% французов выступают против списания долга Греции, 22% - за частичное списание и только 7% - за полное.
Как сообщал УНИАН, более 60% греков проголосовали против выполнения условий Евросоюза.
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