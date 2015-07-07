В РФ предложили разработать памятку для туристов: "отпуск - это не узаконенный двухнедельный запой"

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов направил обращение руководителю Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олегу Сафонову c предложением разработать правила поведения российских туристов за рубежом — для каждого популярного направления (страны) отдельно, пишут "Известия".

По мнению Милонова, россияне не должны своим поведением дискредитировать образ России и ее граждан, а потому путешественникам стоит отказаться от «пенных вечеринок» и «пьянства на пляжах», женщинам же, по его словам, стоит прекратить ходить в купальниках в мусульманских странах. Подразумевается, что памятки «о хорошем поведении» будут бесплатно раздавать пассажирам в самолетах и аэропортах.

Милонов уверен в том, что россияне, уезжая за границу, зачастую забывают о нормах приличия и перед поездкой не изучают традиции другой страны, из-за чего нередко попадают в нелепые, а иногда и опасные ситуации.

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"Наши туристы обязаны знать, что никому не нравятся ночные вопли под окнами гостиниц или скандирование названия своего родного города", - подчеркивает депутат.

Милонов считает, что у многих российских граждан нет правильного понятия о том, как в принципе следует отдыхать.

«Отпуск — это не узаконенный двухнедельный запой на берегу моря. Сограждане не должны терять человеческий облик, упиваясь литрами алкоголя и устраивая потасовки на пляже», — подчеркивает он.

Замглавы Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев, в свою очередь, заявил, что предложение депутата будет рассмотрено совместно с МИД РФ.