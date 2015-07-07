Соавтор книг Путина намерен приравнять рекламу фастфуда к алкоголю

Депутат от «Единой России» Василий Шестаков, тренер и спортивный функционер, известный также тем, что в соавторстве с Владимиром Путиным написал такие книги, как «Дзюдо. История, теория, практика» и «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», предлагает законодательно закрепить определение «вредные продукты» и ограничить их рекламу. Соответствующие поправки к закону «О рекламе» будут внесены в Госдуму в ближайшее время, обещает господин Шестаков, передает Коммерсант.

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Как следует из законопроекта, в российском законе «О рекламе» необходимо уточнить, что такое продукты с высоким содержанием сахара, соли, жиров и насыщенных жиров, а также статью, регламентирующую их рекламу.

«Поправки фактически приравнивают рекламу фастфуда по степени опасности к рекламе алкоголя»,— заявил Василий Шестаков. Вредные продукты, уверен депутат, «противопоставляют себя национальной пище».