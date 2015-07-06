Британцы готовятся защищать собственную экономику после референдума в Греции

Об этом заявили в кабинете министров страны, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечается, премьер-министр страны Дэвид Кэмерон в понедельник проведет встречу с главой Банка Англии Марком Карни для того, чтобы обсудить возможные меры.

"Это критический момент в условиях экономического кризиса в Греции", - отметили в правительстве Британии.

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"Мы и в дальнейшем будем делать все необходимое для защиты нашей экономической безопасности в настоящее неопределенное время", - сообщили в кабинете министров.

"У нас уже есть планы и позже сегодня утром премьер-министр проведет еще одно совещание, чтобы рассмотреть их в свете вчерашнего результата", - сообщил собеседник изданию.

Напомним, ранее сообщалось, что более 60% греков проголосовали против выполнения условий Евросоюза.

СМИ сообщили, что Германия и Франция созывают саммит лидеров стран еврозоны на 7 июля, "чтобы обсудить финансовый кризис в Греции".