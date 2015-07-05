Греческий кризис: в Британии призывают подготовиться к возможному экономическому беспорядку в Европе

Он настаивает на том, что правительство Британии должно подготовиться ко всем возможным сценариям. Пока известно, что премьер-министр Дэвид Кэмерон уже назначил встречу председателю банка Англии завтра, 6 июля.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на The Guardian.

Сегодня, 5 июля в Греции начался референдум, результат которого может произвести впечатляющий эффект на мировой финансовый рынок.

Избиратели должны решить, соглашаться ли на условия дальнейшей помощи, которые выдвигают международные кредиторы.

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Ключевые пункты – изменения в налогообложении, пенсиях и расходах на оборону. Премьер Алексис Ципрас назвал озвученные предложения неприемлемыми и призвал греков голосовать против.

В Брюсселе уже предупреждали: если страна скажет "нет" новым кредитам и не рассчитается со старыми – то может выйти из еврозоны.