Протесты в Ереване: полиция дала митингующим час, чтобы разблокировать проспект Баграмяна

Об этом говорится в заявлении, распространенном ведомством, передает ТАСС.

Правоохранители намерены убрать с проезжей части препятствующие движению предметы.

"Полиция готовится сегодня восстановить движение по проспекту Маршала Баграмяна в Ереване, нарушенное в течение почти 2 недель", - отмечается в документе. Эта мера будет включать "удаление с проезжей части предметов, препятствующих движению".

Читайте такжеВ Ереване участники протеста грозятся расширить баррикады

При этом в заявлении подчеркивается, что, несмотря на то, что полиция предложила организаторам и участникам незаконного собрания добровольно устранить блокирование проспекта Маршала Баграмяна, эти призывы в течение последних нескольких дней были полностью проигнорированы.

"Тем не менее, полиция еще раз, и в последний раз предлагает организаторам и участникам собрания сегодня до 12:30 (местного времени) добровольно устранить блокирование проспекта Маршала Баграмяна", - заявили правоохранители.

В противном случае, в обозначенное время стражи порядка начнут освобождать одну из ключевых транспортных артерий столицы.

Вместе с тем полиция предупредила, что "указанные действия не будут нацелены на прекращение собрания, если оно будет продолжено не на проезжем участке проспекта и не будет препятствовать его (митинга) нормальному проведению".

Читайте такжеПротесты в Ереване: полиция заявила, что не примет ультиматум активистов

Напомним, в Армении продолжаются акции протеста. Демонстранты протестуют против повышения тарифов на электроэнергию на 16% с 1 августа.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с акцией протеста в Ереване по статье "хулиганство".

23 июня утром в Ереване полиция разогнала при помощи водометов митинг, который начался по инициативе движения "Нет грабежу". В тот же день протестующие снова вышли на митинг. В полиции пообещали не применять никаких силовых действий, пока акция проходит мирно.