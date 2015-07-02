Протесты в Ереване: объявивших голодовку активистов госпитализировали
О том, что активисты решили прекратить голодовку, сообщил один из руководителей акций протеста Давид Санасарян.
Активисты, объявившие голодовку в центре Еревана, госпитализированы, передает ТАСС.
К пересечению проспекта Маршала Баграмяна и улицы Исаакяна приехал автомобиль неотложной медицинской помощи, на которой двух молодых людей - Арутюна Арутюняна и Гайка Парикяна - увезли в больницу.
У Арутюняна врачи диагностировали резь в желудке, Парикян ощущает слабость.
Активисты решили прекратить голодовку, сообщил один из руководителей акций протеста Давид Санасарян.
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Ранее на место проведении акции протеста уже приезжал автомобиль скорой помощи. Тогда медики, оценив состояние Арутюняна, предложили ему лечь в больницу, однако он отказался. Кроме того, он отказался и от инъекции глюкозы, которая бы означала окончание голодовки.
Врачи сделали ему укол спазмолитического средства, чтобы ослабить напряженное состояние организма.
Арутюнян и Парикян в среду объявили о начале голодовки в знак протеста против подорожания электричества в стране.