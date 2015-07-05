Минимум 30 человек стали жертвами авиаударов коалиции на востоке Сирии
По меньшей мере 30 человек погибли в результате авиаударов коалиции во главе с США по позициям боевиков "Исламского государства" (ИД) в городе Ракка на востоке Сирии минувшей ночью.
Как передает Deusche Welle, шестеро погибших были гражданскими, включительно с одним ребенком. Веб-сайты, связанные с боевиками в Сирии, сообщают о 10 погибших боевиках и десятках раненых, сообщает информагентство AP.
Представители коалиции под руководством США заявляют, что целью авиационных ударов было уничтожение важных инфраструктурных объектов и транзитных путей, которыми пользуются боевики.
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"Мощные бомбардировки этой ночи были проведены для лишения (исламистов - УНИАН) возможности передвигать военные подразделения в Сирии и переправлять их в Ирак", - заявил представитель коалиционных войск подполковник Томас Гиллеран.
В коалиции уверены, что бомбардировки существенно повредили мобильности боевиков.
Авиаудары были осуществлены после того, как исламисты из ИД обнародовали в субботу видео с кадрами казни 25 сирийских военных в древнем амфитеатре города Пальмира.