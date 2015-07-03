Боевики "Исламского государства" разрушили древние статуи из Пальмиры (фото)

Боевики "Исламского государства" утверждают, что это артефакты из древнего города Пальмира в Сирии, передает Би-би-си. На фотографиях видно, как 6 статуй разбивают кувалдами в присутствии толпы зрителей.

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Исламисты заявили, что статуи были изъяты у некоего контрабандиста, которого в наказание подвергли бичеванию.

Фотографии сопровождались цитатой пророка Мохаммеда, гласившей: "Не оставляйте ни одной статуи не разрушенной и ни одного могильного холма, не сравняв его с землей".

Тем временем на севере Сирии отряды исламистов начали массированное наступление, намереваясь окончательно отбить город Алеппо у правительственных сил.

Глава сирийского ведомства по охране памятников Маамун Абдулкарим рассказал, что на прошлой неделе группировка "Исламское государство" уничтожила статую льва из Пальмиры, возраст которой составлял 2 тыс. лет.

Маамун Абдулкарим назвал разрушение трехметровой статуи, известной как лев аль-Лат, наиболее тяжким преступлением, совершенным против исторического наследия Пальмиры.

Боевики "Исламского государства" захватили Пальмиру, считающуюся одной из самых важных исторических достопримечательностей Ближнего Востока, в мае.

В прошлом месяце сирийские правозащитники сообщили, что боевики джихадистской группировки "Исламское государство" заложили пехотные мины и взрывчатку вокруг руин Пальмиры. Неизвестно, собирались ли они таким образом уничтожить развалины города или укрепить свои позиции.

Неделю спустя боевики опубликовали фотографии, на которых, по их утверждениям, изображено уничтожение неподалеку от Пальмиры двух исламских святынь, которые исламисты посчитали "проявлением многобожия".