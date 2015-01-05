В Еврокомиссии исключают выход Греции из еврозоны

Об этом заявила в понедельник представитель Европейской комиссии Анника Брайдтхардт, передает BBC.

"Принадлежность к зоне евро не имеет обратного действия, это записано в третьем параграфе 140-й статьи лиссабонского соглашения", - отметила она.

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По ее словам, еврозона будет расширяться и дальше, так как единая валюта Евросоюза "доказала свою устойчивость".

В субботу немецкий журнал Spiegel сообщил, что правительство Германии считает отказ Греции от общеевропейской валюты практически неизбежным в случае, если на выборах 25 января победит левая партия "Сириза".