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У хоккеиста, с которым катался Лукашенко, обнаружили коронавирус

18:06, 21 апреля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Президент Беларуси не пойдет на самоизоляцию после того, как COVID-19 подтвердили у хоккеиста его команды, с которым глава государства играл в хоккей 11 апреля.

Об этом российским СМИ сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

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«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел примерно через неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», – заявила она.

По словам спикера, Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, потому что в том нет нужды. На вопрос, пойдет ли он на самоизоляцию, Эйсмонт ответила отрицательно.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавирусной инфекции

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