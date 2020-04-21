У хоккеиста, с которым катался Лукашенко, обнаружили коронавирус

Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, "потому что в том нет нужды".

Президент Беларуси не пойдет на самоизоляцию после того, как COVID-19 подтвердили у хоккеиста его команды, с которым глава государства играл в хоккей 11 апреля.

Об этом российским СМИ сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Читайте такжеЧрезвычайное положение в Грузии продлено до 22 мая

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел примерно через неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», – заявила она.

По словам спикера, Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, потому что в том нет нужды. На вопрос, пойдет ли он на самоизоляцию, Эйсмонт ответила отрицательно.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавирусной инфекции