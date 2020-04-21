Словакия открывает спортплощадки и пабы

Рестораны и спортплощадки тоже должны быть открыты.

Правительство Словакии разработало четырехэтапный план по ослаблению карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Со среды начнут открываться все магазины и учреждения с торговой площадью до 300 квадратных метров. Рестораны и пабы также должны быть открыты, сообщает словацкое издание SME.

Также будет разрешено открыть рынки под открытым небом, автомобильные рынки и места для спортивных тренировок. Хостелы смогут открываться, но только для длительного проживания, а не для отдыха и без ресторанов.

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План ослабление карантинных мероприятий должен быть утвержден во вторник Центральным кризисным штабом Словакии.

Следующие этапы предусматривают открытие мест для краткосрочного проживания, туристических достопримечательностей на открытом воздухе, услуги такси, а также больших магазинов и библиотек, и, наконец, общественные и культурные мероприятия.

Эти этапы могут быть введены с недельными интервалами, или позже.

Меры гигиены, такие как ношение масок, дистанцирование, дезинфекция рук и ограниченное количество людей в магазинах, остаются в силе.

В Словакии по состоянию на утро вторника подтверждено 1199 случаев заболевания коронавируса, умерли 14 человек. Правительство запретило международные пассажирские перевозки, закрыл школы и большинство магазинов, под запретом культурные, религиозные и спортивные мероприятия, ввели 14-дневный карантин для всех, кто возвращается из-за границы.

Как сообщал ранее УНИАН, в Польше 20 апреля начнется постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.

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