Der Spiegel: Страх перед понедельником

Об этом сообщает Штефан Кайзер в своей статье «Страх перед понедельником», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Строго говоря, греческие граждане в воскресенье голосуют всего за несколько реформ: выход на пенсию в 67 лет, НДС, приватизацию. Но политическое значение референдума гораздо выше. В сущности, речь идет о том, проголосуют ли греки за следующий пакет помощи и связанные с ним меры жесткой экономии – или они рискнут пойти на полный крах греческой экономической и финансовой системы, чтобы, наконец, избавиться от ненавистных кредиторов.

Поэтому не только у многих в Греции, но также в Брюсселе и Берлине, очень большая неопределенность перед понедельником. В то время как греческое правительство во главе с Алексисом Ципрасом агитирует своих соотечественников сказать «нет», представители ЕС и еврогруппы пытаются представить подобный сценарий, как наиболее ужасный. «Когда люди говорят, что не хотят этого, то больше нет оснований для новой программы помощи», предупредил в четверг глава еврогруппы Йерун Дейсселблум. «Тогда у Греции больше нет оснований оставаться в еврозоне».

У этих слов довольно серьезные основания. Даже если еще пока неясно, должна ли будет Греция в случае отказа покидать еврозону, то для страны это все равно будет чрезвычайно неприятно. В случае согласия, о чем сейчас говорят кредиторы, худшие последствия еще можно будет предотвратить.

Так что же будет с понедельника? Два сценария для итогов референдума:

«Да» - сценарий: спасти то, что еще можно спасти

После того, как становится ясно, что большинство участников референдума сказали «да», министры финансов еврогруппы встретятся на телефонной конференции. О чем будет идти речь, уже объяснил министр финансов Франции Мишель Сапен: Если люди поддержат представленную концепцию реформ, то переговоры с Грецией могут быть возобновлены.

Однако, при этом речь не будет идти о продлении второй программы помощи, ее срок истек 30 июня. Вместо этого, будет третья программа, финансируемая Европейским фондом спасения ESM. О сроках проведения программы и величине кредитов стороны должны договориться. Что касается реформ с греческой стороны, то основываться будут, скорое всего, на текущем предложении кредиторов, за которое проголосовали на референдуме.

Но так просто, как это звучит, на самом деле не будет. Так, например, открытым будет оставаться вопрос о том, с кем страны евро должны вести переговоры о новом пакете помощи. Премьер-министр Ципрас и его министр финансов Янис Варуфакис, вероятно, уйдут в отставку из-за поражения на голосовании. До того, как появится новое правительство, может пройти несколько недель.

А время уходит. Наконец, Греция должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) долг по кредиту в размере более чем 1,5 млрд евро, который необходимо было выплатить 30 июня. Пока МВФ официально оценивает это только как несвоевременную выплату, а не отказ. Но терпение доноров в Вашингтоне не вечно. Тем более, что 13 июля, через неделю после референдума, не пройдет следующий транш для МВФ - на этот раз около 450 млн евро.

Еще труднее Греции будет 20 июля, когда стране придется обслуживать кредиты на 3,5 млрд евро, которые находятся на балансе Европейского центрального банка (ЕЦБ). Где правительство в Афинах собирается взять на это деньги, до сих пор неясно. Если оно должно их взять из программы ESM, то европейским политикам следует поторопиться. Поскольку для этого парламенты пяти стран должны прийти к соглашению, в том числе и Бундестаг.

И есть еще греческие банки. Они серьезно страдают из-за оттока капитала - многие клиенты уже забрали свои деньги, прежде чем в этот понедельник вступил в силу контроль за движением капитала и снятие средств в банкоматах было ограничено до 60 евро в день. У Центрального Банка Греции остаются институты с чрезвычайными кредитами, которые утверждены Европейским центральным банком.

«Да» на референдуме и новые переговоры, вероятно, будут способствовать тому, что ЕЦБ поднимет границы этих чрезвычайных кредитов. Тем не менее, контроль за движением капитала не может быть отменен в тот же день. Для того, чтобы избежать дальнейшего обескровливания банков, выдача по счетам должна быть пошаговой.

«Нет» - сценарий: обратный отсчет времени до грексита

Даже в случае отказа греков, еврогруппа будет встречаться для обсуждения – но выход Греции, вероятно, будет гораздо более неприятным. Премьер-министр Ципрас даже заявляет, что «нет» на референдуме укрепит греческую позицию на переговорах в Брюсселе. Но это просчет. На самом деле, крайне маловероятно, что страны еврогруппы и Международный валютный фонд пойдут на новые переговоры.

Европейский центральный банк тоже должен будет реагировать. Совет управляющих проведет телефонную конференцию – и, насколько это возможно, ухудшит условия для чрезвычайных кредитов греческим банкам. Поскольку уже сейчас так называемые кредиты ЕLA стоят на крайне шаткой основе. На самом деле, они могут быть предоставлены только для краткосрочного преодоления дефицита ликвидности, и только платежеспособным банкам.

Пока ЕЦБ утверждает, что греческие банки действительно платежеспособны. Тем не менее, эту позицию становится все сложнее поддерживать, по мере того, как Греция приближается к официальному государственному банкротству.

Это официальное банкротство, вероятно, не столь отдалено в случае отказа. 10 июля, стране придется выплатить два миллиарда евро держателям государственных краткосрочных облигаций или искать новых покупателей для этих бумаг. В такой ситуации это будет непросто. Еще сложнее будет погасить 3,5 млрд евро в ЕЦБ.

Если Греция не найдет этих денег, то сложно представить, что Европейский центральный банк продолжит поддерживать чрезвычайными кредитами финансовые институты в стране. Он прекратит финансирование банков - и греческая финансовая система погрузится в хаос.

Таким образом, Греция будет отделена от обеспечения деньгами еврозоны. Для того, чтобы выплачивать пенсии и заработную плату, правительству, вероятно, придется ввести новую валюту – либо параллельно с евро, либо вместо него. Сможет ли страна одновременно остаться в еврозоне, необходимо уточнить. Договорного соглашения для выхода или исключения еще не существует. И до сих пор, как греческое правительство, так и большинство населения постоянно заявляли, что хотят сохранить евро.