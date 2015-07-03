Франция отказала Ассанжу в политическом убежище

Об этом сообщает Le Monde.

В кратком заявлении, сделанном в пятницу, 3 июля, в Администрации президента Франции на Елисейских полях, содержался отказ на открытое письмо основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с просьбой о предоставлении ему политического убежища на основании того, что "его жизнь находится в опасности".

"Французские власти получили письмо г-на Ассанжа. После тщательного изучения, принимая во внимание юридические аспекты и материальное положение г-на Ассанжа, Франция не может удовлетворить его запрос. Г-ну Ассанжу не угрожает непосредственная опасность. Кроме того, действует европейский ордер на его арест", - говорится в заявлении.

В своем длинном письме, которое Ассанж адресовал президенту Франции Франсуа Олланду, основатель WikiLeaks просил Францию предоставить ему политическое убежище. В частности, он подчеркивал, что его физическое и психическое здоровье надломлено более чем трехлетним проживанием на территории посольства Эквадора в Лондоне.

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Официальный отказ в просьбе предоставления политического убежища никого не удивил. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс уже не раз намекал, что Франция не заинтересована принять у себя Ассанжа.