Меркель выступила против досрочного ослабление карантина в Германии

По словам главы немецкого правительства, дальнейшие ослабления составляют риск возникновения второй волны эпидемии в Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла резкой критике "вакханалию дискуссий" по поводу дальнейшего ослабления карантинных мероприятий в Германии.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"По словам главы немецкого правительства, дальнейшие ослабления создают риск возникновения второй волны эпидемии в Германии", - говорится в сообщении.

Меркель выразила обеспокоенность, что успехи в борьбе с развитием коронавірусної инфекции в ФРГ могут быть сведены на нет, если все меньшее количество людей станет соблюдать меры по ограничению социальных контактов. Дискуссии по поводу ослабления карантина бесполезны, четко дала понять канцлер.

"Она напомнила, что следующее обсуждение постепенного снятия карантина с участием канцлера и глав правительств федеральных земель намечено на 30 апреля", - подчеркивает издание.

Однако, подчеркнула Меркель, важно посмотреть, как будут развиваться события неделей позже. О том, как развивается ситуация в экономике Германии, и что произойдет с возвращением к обучению школьников, можно будет судить не раньше 8 - 9 мая, подчеркнула глава правительства ФРГ.

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