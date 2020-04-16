В Грузии на Пасху запретили ездить на легковых автомобилях

Ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции

Правительство Грузии приняло решение запретить передвижение на легковых автомобилях в предстоящие дни пасхальных праздников.

Читайте такжеВ Грузии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголяОб этом на брифинге заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

С 12.00 17 апреля, в сроки действия чрезвычайного положения, по 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях.

«Хочу подчеркнуть, что продуктовые магазины, аптеки или все другие объекты, которые до сих пор работали, продолжат функционировать, а также продолжат работу сервисы доставки», – сообщил Чиковани.

По его словам, ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.

С 17 апреля в Грузии становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах.

Чиковани напомнил об ограничениях на въезд к кладбищам, которое будет действовать в стране 10 дней, также с 17 апреля.

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше смягчают карантин, с 20 апреля там откроют доступ в леса и парки.