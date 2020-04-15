В Индии несколько сотен рабочих мигрантов подрались с полицией во время карантина (видео)

Безработные и доведенные до отчаяния граждане Индии требуют предоставить им бесплатный транспорт, который доставил бы их домой.

В Индии несколько сотен рабочих мигрантов подрались с полицией во время карантина.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Безработные и доведенные до отчаяния. В Индии несколько сотен рабочих мигрантов подрались с полицией во время карантина. Люди требовали от властей предоставить им бесплатный транспорт, который доставил бы их домой. Работы, а следовательно и денег на билеты у них нет.

Чтобы привлечь к себе внимание - люди окружили одну из крупнейших железнодорожных станций в Мумбаи. Правоохранители задействовали дубинки, чтобы разогнать эту толпу.

Безработица в Индии вспыхнула во время строгого карантина, который продлится в стране минимум до 3 мая. В изоляции из-за пандемии сейчас более миллиарда людей.

Как сообщал УНИАН, власти Индии приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля и заявили, что будут помещать в карантин путешественников, прибывающих из семи стран, пораженных вирусом, в рамках борьбы с коронавирусом.