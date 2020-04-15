Карантинные киносеансы: жители Мадрида смотрят фильмы прямо со своих балконов (видео)
09:59, 15 апреля 2020Мир
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Развлекательные заведения в Испании все еще под запретом, несмотря на ослабление карантина.
Экраны установили на улице / скриншот видео ТСН
Посмотреть кино с собственного балкона теперь можно в Мадриде, где на фоне карантина устанавливают портативные кинотеатры.
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Как говорится в сюжете ТСН, внешне они напоминают рекламные баннеры, впрочем крутят там не рекламу, а полнометражные фильмы. Так городская власть решила развлечь людей, которые уже более месяца скучают в 4 стенах.
Кино включают с наступлением сумерек. Смотреть его можно вместе с соседями, с балкона или с улицы, придерживаясь дистанции.
Развлекательные заведения в Испании все еще под запретом, несмотря на ослабление карантина. А накануне в стране миллионы людей вышли на работу, поскольку распространение коронавируса пошло на спад.
В Мадриде установили портативные кинотеатры для просмотра фильмов на карантине
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