Карантинные киносеансы: жители Мадрида смотрят фильмы прямо со своих балконов (видео)

Развлекательные заведения в Испании все еще под запретом, несмотря на ослабление карантина.

Посмотреть кино с собственного балкона теперь можно в Мадриде, где на фоне карантина устанавливают портативные кинотеатры.

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Как говорится в сюжете ТСН, внешне они напоминают рекламные баннеры, впрочем крутят там не рекламу, а полнометражные фильмы. Так городская власть решила развлечь людей, которые уже более месяца скучают в 4 стенах.

Кино включают с наступлением сумерек. Смотреть его можно вместе с соседями, с балкона или с улицы, придерживаясь дистанции.

Развлекательные заведения в Испании все еще под запретом, несмотря на ослабление карантина. А накануне в стране миллионы людей вышли на работу, поскольку распространение коронавируса пошло на спад.