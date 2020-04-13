Лукашенко заметил новый психоз из-за коронавируса – "чесночно-имбирный"

Он призвал граждан "не переходить полностью на чеснок и цибулю".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о появлении нового психоза в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также"Кому-то будет на руку": Лукашенко назвал коронавирус психозомСоответствующее заявление он сделал 13 апреля на совещании с руководством страны.

«Я наблюдаю опять же новый психоз – чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога. Хватает чеснока и этой цибули у каждой семьи», – сказал он.

Он призвал граждан «не переходить полностью на чеснок и цибулю».

«А имбирь и лимон – это не наша пища. Если уже раньше не сформировали этот иммунитет, сегодня этого имбиря не найдете – да не переживайте, не тратьте лишние деньги», – сказал Лукашенко.

Ранее УНИАН писал, как Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавируса.