Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты на границе с Египтом после терактов на Синае
15:55, 01 июля 2015Мир
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Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Египтом после серии террористических актов, проведенных экстремистами на севере Синайского полуострова.
Синай, Египет / google.com.ua
Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.
По их данным, Тель-Авив принял решение "о закрытии всех КПП на границе с Египтом". Граница между Египтом и Израилем проходит по Синайскому полуострову.
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Как сообщал УНИАН, в результате нападений боевиков "Исламского государства" на 5 армейских блокпостов на севере Синая погибло 50 египетских солдат.
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