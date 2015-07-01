Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты на границе с Египтом после терактов на Синае

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

По их данным, Тель-Авив принял решение "о закрытии всех КПП на границе с Египтом". Граница между Египтом и Израилем проходит по Синайскому полуострову.

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Как сообщал УНИАН, в результате нападений боевиков "Исламского государства" на 5 армейских блокпостов на севере Синая погибло 50 египетских солдат.