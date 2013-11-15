В России наконец-то разобрались, почему снова упала ракета «Булава»

Об этом сообщил в пятницу первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко.

"Смежники, предприятие четвертого или пятого уровня кооперации нарушило технологию при изготовлении материала выдвижного сопла этого изделия", - сказал Харченко, отвечая на вопрос о причинах неудачного пуска "Булавы", пишут РИА Новости. Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

"В этой партии ракет еще три изделия, на которые устанавливались изготовленные из того же материала сопла. Сейчас производится их замена", - добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о какой-то фатальной ошибке. По словам Харченко, к работе пускового комплекса и систем атомной подлодки, с которой производился неудачный пуск, претензий нет.

Сбой в работе бортовой системы "Булавы"произошел на второй минуте полета ракеты 6 сентября, на госиспытаниях атомного подводного крейсера "Александр Невский". В связи с этим были приостановлены госиспытания атомных подлодок "Александр Невский"и "Владимир Мономах", и запланированы пять дополнительных пусков "Булавы".

АПЛ проекта 955 "Борей"имеют длину около 170 метров, ширину 13,5 метра и полное водоизмещение 24 тысячи тонн. На вооружении корабля 16 ракет "Булава-30", которые разрабатывал Московский институт теплотехники. Ракеты этого типа могут нести до 10 ядерных блоков индивидуального наведения с улучшенными характеристиками по преодолению ПРО. Радиус действия "Булавы" - 8 тысяч километров. Помимо баллистических ракет, подводная лодка оснащена торпедными аппаратами.

Испытания "Булавы"начались в 2004 году и проходили с переменным успехом, в связи с чем судьба этой ракеты стала одной из самых обсуждаемых тем в российском военно-экспертном сообществе. Из 18 пусков 11 признаны успешными; самым удачным стал 2011 год: все четыре пуска были удачны и производились с борта "Юрия Долгорукого", штатного носителя ракеты. К концу 2011 года было решено, что ракета годится для принятия на вооружение, тем не менее заветного события пришлось ждать еще более 12 месяцев.