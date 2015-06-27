В аквапарке на Тайване перед взрывом распылили белый дым неизвестного происхождения (видео)

Об этом сообщает портал Focus Taiwan, пишет Лента.ру.

По информации СМИ, состояние 82 человек оценивается как критическое. Большинство пострадавших доставлены в местные клиники, некоторые раненые по-прежнему дожидаются госпитализации. Информации о погибших нет.

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Взрыв произошел во время дискотеки, проходившей в аквапарке Formosa Water Park, примерно в 20:30 по местному времени (15:30 по Киеву). Согласно имеющейся информации, на одном из танцполов был распылен белый дым неизвестного происхождения. Спустя несколько секунд белое облако, успевшее окутать людей, взорвалось и огонь охватил более сотни присутствующих. У большинства пострадавших зафиксированы ожоги 40 процентов тела из-за того, что они находились в открытой одежде.

Природа распыленного вещества пока не установлена. Полиция опрашивает организаторов дискотеки и сотрудников аквапарка.