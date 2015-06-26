Жертвами боевиков "Исламского государства" в сирийском Кобани стали уже 146 мирных жителей
16:53, 26 июня 2015Мир
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В результате нападения боевиков террористической организации «Исламское государство» на сирийский город Кобани убиты по меньшей мере 146 мирных граждан.
REUTERS
Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Аль-Арабия».
Отмечается, что боевики вошли в город накануне вечером.
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Ранее сегодня стало известно, что 120 гражданских лиц были казнены боевиками "ИГ" в собственных домах или убиты снайперами, или с помощью ракет.
Как сообщал УНИАН, боевики ИГИЛ под видом бойцов курдского ополчения (YPG) убивали в Кобани мирных жителей.
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