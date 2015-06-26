Жертвами боевиков "Исламского государства" в сирийском Кобани стали уже 146 мирных жителей

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Аль-Арабия».

Отмечается, что боевики вошли в город накануне вечером.

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Ранее сегодня стало известно, что 120 гражданских лиц были казнены боевиками "ИГ" в собственных домах или убиты снайперами, или с помощью ракет.

Как сообщал УНИАН, боевики ИГИЛ под видом бойцов курдского ополчения (YPG) убивали в Кобани мирных жителей.