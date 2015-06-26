В сирийском Кобани боевики "Исламского государства" убили более сотни мирных жителей

Об этом заявила мониторинговая группа, сообщает ТСН.uа со ссылкой на Agence France-Presse.

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"Согласно медицинским источникам и горожан Кобани, 120 гражданских лиц были казнены боевиками "ИГ" в собственных домах или убиты снайперами, или с помощью ракет", - сообщил директор Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель.

Как сообщал УНИАН, боевики ИГИЛ под видом бойцов курдского ополчения (YPG) убивали в Кобани мирных жителей.