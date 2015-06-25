В Сочи за сутки выпала почти двухмесячная норма осадков (фото)

Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июня. Администрации Сочи сообщает, что "основной массив дождя" сейчас идет в сторону Лазаревского района, пишет varlamov.ru.

Читайте такжеРосавиация закрыла аэропорт Сочи из-за затопления (фото, видео)

Вновь ожидаются обильные осадки, усиление ветра, град и гроза. Власти Сочи предупреждают, что возможен обрыв линий электропередачи, повреждение крыш зданий, оползни, падение деревьев и даже обрушение мостов.

По-прежнему возможен выход смерчей на сушу.

Прокуратура Краснодарского края даст оценку действиям чиновников во время наводнения. "Кроме того, в случае необходимости будут приняты меры по защите социальных прав граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций", – сообщает пресс-служба ведомства.

Размер ущерба, нанесенного наводнением, начнут определять завтра: в Сочи под руководством вице-губернатора Краснодарского края начнет работу спецкомиссия.