Еврокомиссия предлагает сокращенный рабочий день для смягчения экономических последствий из-за COVID-19

Это поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса.

Европейская комиссия предложит механизм сокращенного рабочего дня SURE для смягчения экономических последствий в связи с пандемией коронавируса.

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"Цель этой инициативы – помочь странам, которые больше всего пострадали от коронавируса, в частности, Италии и Испании, благодаря солидарной поддержке других стран-членов... Это поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса и поможет нам быстрее перезапустить европейскую экономику после снятия карантинных ограничений", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на странице в Twitter.

Механизм будет работать как государственная поддержка для компаний, которые переводят работников на сокращенный график, и будет обеспечиваться совместно странами-членами ЕС.

Президент Еврокомиссии отметила, что подобный инструмент уже продемонстрировал эффективность в отдельных странах-членах ЕС, которые его задействовали во время экономического кризиса 2008 года.

Как сообщал ранее УНИАН, мировой кризис, вызванный пандемией нового типа коронавируса, является тяжелейшим со времен Второй мировой войны.