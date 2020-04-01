"Это вопрос жизни и смерти": Трамп прокомментировал необходимость карантина

Он призвал американцев полностью следовать указаниям властей в следующие 30 дней.

Президент США Дональд Трамп призвал своих граждан соблюдать карантин до конца апреля.

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Как сообщает Reuters, на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что "американцам важно полностью следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти".

Хотя еще 26 марта президент США заявлял, что считает возможной отмену карантина 12 апреля. Он отметил, что американцам следует вернуться к работе, несмотря на распространение коронавируса. Трамп был уверен, что «абсолютно возможно» вернуться к нормальной жизни уже 12 апреля, если американцы будут придерживаться социальной дистанции, откажутся от рукопожатий, мыть руки и выполнять все другие рекомендации врачей.

Между тем, за прошедшие сутки в стране зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 830 человек.