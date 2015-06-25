Россия боится начала революции в Армении – Bloomberg

Об этом на страницах Bloomberg написал Леонид Бершидский, передает ZN.UA.

При этом он отметил, что можно было бы считать протесты против повышения тарифов компанией "Электрические сети Армении" внутренним вопросом кавказской страны.

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Однако стопроцентным акционером энергетической фирмы, которую армяне подозревают в коррумпированности, оказался российский концерн "Интер РАО ЕЭС", председателем правления которой является близкий друг президента России Игорь Сечин. Он также возглавляет и "Роснефть".

Bloomberg пишет, что таким образом, акции протеста в Ереване "по умолчанию направлены против Москвы, если не против России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле "очень пристально следят за событиями" в столице Армении.

"Беспокойство Москвы связано с тем, что похоже начиналось восстание в Украине: из простого недовольного ворчания, небольших митингов и хорового пения. Но затем полиция применила чрезмерную силу, протест начал разрастаться, и уже через два месяца центр Киева оказался в огне, а президент Виктор Янукович сбежал в Россию", - напомнил обозреватель.

Кроме того, он отметил, что в многие сравнивают события в Ереване с Майданом в Украине. Бершидский пишет, что ситуация в Армении значительно сложнее, чем в Украине во времена Януковича. Антироссийские настроения здесь не так популярны среди армян, как среди украинцев.

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"Поэтому #ElectricYerevan – это еще не революция украинского образца и вероятность, что протесты перерастут в нечто похожее, не большая. Однако у параноидального режима Путина появился лишний повод потрясти оружием", - говорится в статье.

Автор замечает, что было бы значительно лучше, если бы Путин разобрался с коррупцией в компаниях, которые использует в качестве агентов влияния в соседних странах. Но Кремль не может себе этого позволить, поскольку использует коррупцию для сохранения своего влияния. Это главный импорт российской власти, которая способна лишь бороться с симптомами настоящих проблем, называя их "иностранным заговором".

Как сообщалось, Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 17 июня приняла решение о повышении тарифа на электроэнергию с 1 августа примерно на 16,7%. Причем "Электросети Армении" в своей заявке намеревались поднять тариф на 40,8%. Это вызвало волну протестов населения.