Росавиация закрыла аэропорт Сочи из-за затопления (фото, видео)

"Водоснабжение аэропорта нарушено, электропитание осуществляется от аварийных источников. В то же время, все системы, связанные с обеспечением безопасности полетов, работают бесперебойно", - отметил представитель ведомства, передает Би-би-си.

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Ранее в городе из-за продолжающегося ливня был введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС России сообщило, что усилило группу спасателей для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Власти города пообещали, что работы по ликвидации последствий стихии будут вестись круглосуточно. В администрации Краснодарского края также сообщили, что проводят эвакуацию жителей из затопленных районов.

"Река Херота вышла из берегов, ж/д вокзал затоплен, поезда прекратили движение, до Адлера не ходят,затопило аэропорт, под метр стояла вода. Около 2 тыс. пассажиров сейчас находятся в аэропорту", - приводятся в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.