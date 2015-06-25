Росавиация закрыла аэропорт Сочи из-за затопления (фото, видео)

19:37, 25 июня 2015
Мир
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Росавиация приняла решение временно закрыть аэропорт "Сочи" из-за затопления летного поля, мест стоянки самолетов и здания аэровокзала.

varlamov.me

"Водоснабжение аэропорта нарушено, электропитание осуществляется от аварийных источников. В то же время, все системы, связанные с обеспечением безопасности полетов, работают бесперебойно", - отметил представитель ведомства, передает Би-би-си.

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Ранее в городе из-за продолжающегося ливня был введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС России сообщило, что усилило группу спасателей для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Взлетно-посадочная полоса тоже вся в воде / varlamov.me

Власти города пообещали, что работы по ликвидации последствий стихии будут вестись круглосуточно. В администрации Краснодарского края также сообщили, что проводят эвакуацию жителей из затопленных районов.

varlamov.me

"Река Херота вышла из берегов, ж/д вокзал затоплен, поезда прекратили движение, до Адлера не ходят,затопило аэропорт, под метр стояла вода. Около 2 тыс. пассажиров сейчас находятся в аэропорту", - приводятся в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.

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