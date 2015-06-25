Власти Сочи предупредили население об угрозе формирования смерчей
16:45, 25 июня 2015Мир
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Городские власти Сочи предупредили население города об угрозе формирования смерчей над морем с возможным выходом на сушу.
Фотоиллюстрация / flickr.com
Об этом говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации Сочи.
"Внимание! В городе Сочи есть вероятность формирования смерчей над морем с возможным выходом их на сушу", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, местные власти просят жителей и гостей курорта по возможности не покидать дома и исключить пребывание в районе побережья.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, на Сочи обрушился сильнейший за последние месяцы ливень. Десятки улиц в Центральном, Хостинском и Адлерском районах оказались затопленными. На помощь гражданам выдвинулись спасатели МЧС России.
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