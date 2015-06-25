В Грузии в июле стартуют многонациональные учения НАТО

Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил Альянса в Европе генерал Адриан Брэдшоу в Тбилиси, сообщает "Грузия Online" .

"НАТО помогает Грузии в развитии обороноспособности и в направлении военного образования и учений. В этом году в Грузии будет создан совместный центр обучения и оценок НАТО Грузии. А в июле состоятся многонациональные учения Agile Spirit 2015", — заявил Брэдшоу.

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По данным министерства обороны Грузии, в учениях, которые были разработаны в рамках существенного пакета Грузии-НАТО, с грузинской стороны примут участие личный состав 42-го батальона четвертой механизированной бригады, а также 220 военнослужащих корпуса морских пехотинцев США.