Число жертв COVID-19 в Турции возросло до 131

За последние сутки в стране зафиксировано еще 23 новых случая смерти от коронавируса.

За последние сутки в Турции зафиксировано еще 23 новых случая смерти от коронавируса, число жертв заболевания достигло 131.

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Как сообщает Anadolu, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране возросло до 9 217. В течение суток 1815 тестов на наличие заболевания показали положительный результат.

С начала вспышки эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 105 пациентов.

Согласно информации, за последние 24 часа было сделано 9 982 теста, а общее количество проведенных анализов составило 65 446.

Как сообщал УНИАН, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 702 348 человек. Лидируют по числу инфицированных США (131 403). Далее следуют Италия (97 689), континентальный Китай (81 439), Испания (78 799), Германия (60 659), Иран (38 309), Франция (37 575), и Великобритания (19 552).