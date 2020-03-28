В Швейцарии количество заразившихся коронавирусом за сутки выросло более чем на тысячу

В стране размещают армейские медицинские подразделения в больницах для оказания помощи в кризисных регионах, таких как Тичино, граничащий с сильно пострадавшей Италией.

Количество умерших в Швейцарии от коронавируса за сутки увеличилось на 38, дойдя до 235 человек. Число заболевших увеличилось с 12161 до 13213.

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Об этом сообщило сегодня министерство здравоохранения страны. Альпийская страна с населением 8,6 млн человек размещает армейские медицинские подразделения в больницах для оказания помощи в кризисных регионах, таких как Тичино, граничащий с сильно пострадавшей Италией, и начала использовать свои стратегические запасы фармацевтических препаратов для удовлетворения растущего спроса. В четверг в Швейцарии стали доступны государственные кредиты на сумму 20 млрд швейцарских франков ($21 млрд), передает kommersant.

Министр финансов Ули Маурер дал понять в субботу, что правительство было бы радо помочь с кредитами, но что оно нуждается в возврате денег и не может компенсировать потери доходов. «Мы распределяем не федеральные деньги, а деньги налогоплательщиков», - заявил Маурер.

В мире число заразившихся коронавирусом почти достигло 600 тыс. человек, более 27 тыс. умерло. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.