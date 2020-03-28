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В Мексике увеличилось число смертей от COVID-19, граждане требуют не впускать американцев

09:01, 28 марта 2020
Мир
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REUTERS

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Мексики.

Зафиксирован в пятницу показатель выше показателя предыдущего дня – 585.

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На фоне роста количества инфицированных в Мексике и США мексиканские протестующие 26 марта перекрыли южный пограничный переход с Соединенными Штатами и требовали не впускать в страну американских путешественников, которые могут распространять коронавирусную инфекцию, пишет BBC.

Кроме того, мексиканцы требовали от властей проверять тестами всех граждан США, которым «не сидится дома», и обвиняли их в бездействии, несмотря на формальное закрытие границ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на ночь 27 марта в США зарегистрировали уже более 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Пока это самый высокий показатель в мире.

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