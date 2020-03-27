"Страх можно почувствовать в воздухе": врачи Испании рассказали об ужасах пандемии коронавируса

Врачи жалуются, что испанская медицина годами страдала от недофинансирования после глобального кризиса в 2008 году, и нынешняя катастрофа – следствие этого.

Для Сары Гайосо, как и для десятков других медработников в Испании, последние несколько недель были беспрецедентно размыты. Фактически дни быстро перетекали друг в друга для медиков, которые пытались делать все возможное с теми инструментами, которые у них есть.

Но даже по стандартам последнего времени несколько дней были особенно удручающими, - пишет The Guardian. В понедельник министр обороны Испании рассказала, что солдаты, которых отправили бороться с коронавирусом, дезинфицируя дома, обнаружили ряд пожилых людей, которых бросили умирать в их кроватях. Медицинские профсоюзы объявили о юридических действиях со своей стороны, пытаясь добиться, чтобы медработники имели оборудование, которое им нужно, чтобы защитить себя, своих пациентов и членов своих семей от вируса.

В среду количество смертей в Испании превзошло то, которое было зафиксировано в Китае. Два дня спустя королевство установило очередной антирекорд, потеряв 769 своих граждан за 24 часа. Для Гайосо момент осознания в вопросе коронавируса наступил несколько недель назад, когда женщину старшего возраста привезли в клинику El Escorial на окраинах Мадрида. Именно здесь Гайосо работает врачом в отделении экстренной помощи. У пациентки была пневмония.

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"Самым тяжелым для меня было стоять за два метра и говорить ее дочери, что они не смогут с ней увидеться", - вспомнила Гайосо.

"Лицо ее дочери потемнело и она сказала мне: "Я уже не смогу увидеть никогда свою мать?". Она боялась, что не сможет попрощаться должным образом. А я не могла даже подойти к ней. Я не могла ее заверить, что она точно сможет увидеться с матерью, потому что не могла этого гарантировать", - сказала врач.

Почти 15% из 64059 случаев заражения коронавирусом в Испании приходится на работников системы здравоохранения. В Мадриде и других регионах запасы базового защитного оборудования опасно истощаются.

"Материалы, которые у нас есть, очень строго нормированы, чтобы мы все не использовали. Нужно вести себя осторожно, чтобы не испачкать халат, потому что придется его спасать. А это грозит заражением. Нам приходится очень заботиться о высококачественных материалах", - сказала Гайосо.

По ее словам, с определенной точки зрения, есть кое-что хорошее в том, что врачи и другой медперсонал настолько заняты.

"Нет времени злиться или удивляться, почему все организовано именно так", - сказала врач.

Ее коллега Пабло Кереседа – хирург и представитель медицинской ассоциации Amyts - попал под карантин. Так у него появилось время на мысли и ярость.

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"Реальность в том, что сейчас эпидемия, которая забирает лучших из нас. И нам нужно спросить, почему", - сказал врач.

"Единственное, с чем текущую ситуацию можно было бы сравнить, это террористические взрывы в Мадриде в марте 2004 года. Да, то были дни истошной работы, особенно для хирургов и работников в отделе интенсивной терапии. Но даже тогда было не так, как сейчас", - сказал Кереседа.

Он, как и много других врачей и медсестер, считает, что пандемия коронавируса показала, что бывает, если ставить беспрецедентные требования службе здравоохранения, которая во многих регионах еще не оправилась после экономического кризиса 2008 года и глубоких сокращений.

"Мы годами предупреждали, что у нас недостаточно медсестер, чтобы ухаживать за пациентами даже при нормальных условиях, не говоря уже о пандемии, с которой мы столкнулись сейчас", - сказала Мария Хосе Гарсия, которая представляет профсоюз медсестер Satse.

Она отмечает, что медсестры идут к пациентам с коронавирусом в порванных халатах, без масок, очков и перчаток, рискуя заразиться.

"Если количество зараженных медсестер продолжит расти, кто будет ухаживать за всеми этими пациентами", - говорит Гарсия.

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Хуан Камило Меца – «очень, очень усталый, но до сих пор здоровый» анестезиолог из клиники Матаро вблизи Барселоны. Его отдел интенсивной терапии был вынужден расширить свои возможности с 14 коек до 21. А каждый доступный больничный респиратор: новый, старый, транспортной модели, - был передан для использования. Персоналу приходится на ходу осваивать новые навыки, поскольку кадры с других отделений приобщают к борьбе с коронавирусом. Поэтому психиатры и психологи теперь тоже работают не по специальности.

«Все отрабатывают одинаковое количество часов. Это видно по мешкам под их глазами и по тому, что они больше не шутят так, как раньше. Можно почувствовать напряжение и страх в воздухе. Никто не был готов к чему-то такому», - сказал Меца.