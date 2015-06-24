Суд приговорил к смертной казни бостонского террориста Царнаева

Вердикт зачитал на слушаниях в Бостоне федеральный судья Джордж О'Тул, председательствовавший на процессе. Об этом сообщает ТАСС.

"Каждый раз, когда люди будут упоминать ваше имя, они будут вспоминать то зло, которое вы причинили", - сказал судья, обращаясь к Царнаеву. "Они запомнят, что вы намеренно и осознано убили и искалечили невинных людей, - подчеркнул он. - Я приговариваю вас к смертной казни".

Перед этим на слушаниях также выступили почти 30 пострадавших в результате теракта. Они рассказали о том, как изменилась их жизнь после трагических событий двухлетней давности. Большинство из них указывали, что Царнаев заслуживает самого строгого наказания.

Сам подсудимый принес извинения пострадавшим в результате теракта. "Я извиняюсь за причиненный мною ужасный ущерб, за то, что я отнял жизни, за страдания, которые я причинил", - сказал молодой человек.

Читайте такжеБостонский террорист Царнаев признал вину во взрывах на марафоне

"Я молюсь о том, чтобы вам стало легче, о вашем исцелении", - отметил он, обращаясь к пострадавшим.

Прежде во время судебного процесса он отказывался от публичных заявлений. Наблюдатели расценивают тот факт, что он нарушил молчание, как подтверждение намерений защиты оспорить решение суда.

Ранее УНИАН сообщал, что в США суд присяжных признал виновным Джохара Царнаева в организации заговора с использованием оружия массового уничтожения. Джохару Царнаеву предъявили 30 обвинений, 17 из которых предусматривают смертную казнь.