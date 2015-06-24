США считают самым популярным государством в мире - опрос

Такой ответ дали 69 процентов респондентов в 40 странах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт исследовательского центра.

Стоит отметить, что это на четыре процента больше, чем в прошлом году.

В частности, положительно оценивается экономика Соединенных Штатов и борьба Вашингтона с террористической организацией «Исламское государство».

В 30 странах участники исследования считают Соединенные Штаты ведущей экономической державой. При этом в 27 государствах уверены, что в скором времени это место займет Китай.

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Действия президента США Барака Обамы поддерживают респонденты в 29 странах. Так, в этом году американский лидер стал более популярен в Индии. Его рейтинг поднялся с 48 процентов (данные 2014-го) до 71 процента. В Израиле популярность Обамы снизилась (с 71 до 49 процентов).

Менее всего деятельность американского президента поддерживают в России, там негативно к Обаме относятся 86 процентов респондентов.

Pew Research Center — независимый исследовательский центр в Вашингтоне, основанный в 2004 году. Организация занимается проблемами демографии, проведением опросов общественного мнения и анализом медиаконтента.