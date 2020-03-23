Меркель сдала тест на коронавирус и ждет результата

Канцлер Германии, заверил представитель правительства ФРГ, чувствует себя хорошо.

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус и ожидает его результата.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.

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"Канцлер в порядке", - сказал он. В то же время Зайберт отказался сказать, когда ожидаются результаты теста.

Как сообщал УНИАН, 22 марта федеральный канцлер Германии Ангела Меркель была помещена на карантин, который будет проходить дома.

Соответствующее решение было принято после того, как выяснилось, что у врача, который делал канцлеру ФРГ 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, подтвердили коронавирус.