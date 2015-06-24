Иордания отменила визовые сборы для туристов

Правительство Иордании приняло решение повысить уровень привлекательности страны для туристов с помощью реализации ряда мер по улучшению условий и качества отдыха, передает "Моя планета". С 1 июня 2015 года визовый сбор снижен с 40 до 10 иорданских динаров для туристов, въезжающих через сухопутные границы и планирующих провести в Иордании не менее трех ночей подряд.

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Для иностранных гостей, приезжающих с помощью иорданских туроператоров на срок не менее двух ночей подряд, визовые сборы полностью отменены.

С 1 сентября 2015 года туристы, которые самостоятельно организуют свой отдых в Иордании, будут освобождены от визового сбора. Такой порядок будет действовать при условии, что они проведут в стране не менее трех ночей подряд и приобретут "Единый билет", который позволяет посетить более 35 мест в Иордании по доступной цене.

Еще одним послаблением, которое вступит в силу с 1 сентября 2015 года, является отмена налога на выезд для авиабилетов всех регулярных рейсов, прибывающих в Акабу или Амман, при условии, что туристы также приобретают "Единый билет" и проводят в Иордании не менее трех ночей подряд. Отменяется налог на выезд и визы и для всех чартерных рейсов, вылетающих из международного аэропорта King Hussein в Акабе.

По словам министра туризма и древностей Иордании Наифа Аль-Фаиза, данные меры способствуют продвижению страны как доступного, безопасного и привлекательного направления для туристов.