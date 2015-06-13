КНДР отключила 3G для иностранных туристов

"К сожалению, мы столкнулись с отключением на неопределенное время от местного интернет-провайдера, мы сразу сообщим вам, как только сервис будет восстановлен", - говорится в уведомлении Koryolink, передает Би-би-си.

Читайте такжеГенсеку ООН запретили въезд в КНДРДо этого момента иностранные граждане могли купить SIM-карты для 3G интернета, срок действия которых заканчивался одновременно с истечением срока действия визы. В то же время граждане КНДР практически не имеют доступа к бесцензурному внешнему интернету.

По данным Reuters, доступ к мобильной сети был ограничен в пятницу, 12 июня, всего через день после пожара в гостинице Koryo Hotel в Пхеньяне, фотографии которого появились в соцсетях. Известно, что туристы делятся в социальных сетях фотографиями, которые, по мнению властей, не способствуют установлению положительного имиджа страны.