Полиция Армении предложила участникам акций протеста встретиться с президентом

Об этом сообщил один из организаторов акции, передают «Новости-Армения».

Однако этот вопрос пока остается открытым, поскольку организаторы намерены вынести его на общее обсуждение.

Накануне глава государства был готов принять группу из 3-4 человек, представляющих участников акции протеста против подорожания электроэнергии. Заместитель начальника полиции Еревана проинформировал об этом участников шествия, однако организаторы акции отвергли это предложение.

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Организаторы акции пытаются сохранить дистанцию между митингующими и полицией. Они сообщили, что пока не имеют намерений ночевать на улице.

Митингующие поставили между собой и полицейским рубежом передвижные мусорные контейнеры и стучат по ним.

Как сообщал УНИАН, 23 июня армянские полицейские применили силу и водометы для разгона демонстрантов на проспекте Баграмяна в центре Еревана, которые пришли протестовать против повышения тарифов на электроэнергию в стране. Полиция после нескольких «знаков предупреждения» начала силой разгонять митингующих, которые ночью заняли улицу в армянской столице, что ведет к президентскому дворцу. По предварительным данным, в результате столкновений есть травмированные, сообщается о задержанных.