Тысячи протестующих снова собрались в центре Еревана

Как сообщает местный блогер Арсен Аветисян в своем твиттере, людей становится все больше.

"Люди подходят, никто не расходится. Все ждут дальнейших действий. Все очень спокойно и мирно", - написал блогер.

По его словам, на площади около 10 тысяч протестующих. Люди решили пойти к правительственным зданиям и перекрыть движение, после чего "передумали" и пошли обратно на центральную площадь.

Полиция призывает участников акции протеста покинуть проезжую часть и не мешать проходу граждан.

Читайте такжеСегодня вечером в Ереване пройдет очередной митинг

Сейчас в центре Еревана pic.twitter.com/0Vl9ZDW6LM — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) June 23, 2015

Как сообщал УНИАН, 23 июня армянские полицейские применили силу и водометы для разгона демонстрантов на проспекте Баграмяна в центре Еревана, которые пришли протестовать против повышения тарифов на электроэнергию в стране. Полиция после нескольких «знаков предупреждения» начала силой разгонять митингующих, которые ночью заняли улицу в армянской столице, что ведет к президентскому дворцу. По предварительным данным, в результате столкновений есть травмированные, сообщается о задержанных.