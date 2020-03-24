Сенат США может "бросить" около $2 триллиона на преодоление кризиса из-за COVID-19 – СМИ
Сенат США может принять пакет экономических стимулов на сумму около 2 триллионов долларов в рамках преодоления кризиса в связи с пандемией COVID-19 в стране.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.
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«Есть надежда, что мы закончим это (рассмотрение законопроекта) завтра и сможем проголосовать», – рассказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
Пакет на сумму около 2 триллионов долларов может стать третьим по величине, принятым для решения кризиса – в случае его поддержки республиканским Сенатом и Палатой представителей с большинством демократов.
Демократы дважды блокировали попытки продвинуть законопроект, заявив, что он не обеспечивает достаточным количеством денег больницы штатов, социальную помощь безработным и не предполагает адекватный контроль за фондом помощи крупному бизнесу. Впрочем, эти проблемы, пишет агентство, кажется, решили.