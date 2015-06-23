Единоросс предложил "бойкотировать" помогавшие фашистам бизнесы, при этом сам ездит на BMW и Mercedes

Об этом в своем блоге navalny.com написал российский оппозиционер Алексей Навальный

Как пишет политик, глава партии «Родина», член комитета Госдумы по обороне, Алексей Журавлев («Единая Россия») направил на рассмотрение парламента законопроект, призванный восстановить "историческую справедливость" и снабдить граждан России более полной информацией о компаниях, сотрудничавших с фашистской Германией.

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Народный избранник уверен, что от их продукции откажется часть россиян. Депутат считает символичным, что законопроект вносится в день начала Великой Отечественной войны — 22 июня.

По словам Журавлева, его инициатива направлена на предотвращение искажения исторических фактов и информирование подрастающего поколения. Он уверен, что эти меры необходимы в период обострения отношений России с Западом.

"Я уверен, что среди наших граждан найдется очень много людей, которые откажутся от подобной продукции. Если BMW производила самолеты, бомбящие наши города, наши граждане должны об этом знать, и нечего этого стесняться", — приводит цитату Журавлева Навальный.

Народный избранник также аргументирует необходимость принятия законопроекта тем, что представители западных компаний нередко развращают российских чиновников, подстрекают к взяткам.

"Ну я из чистого любопытства решил посмотреть имущественную декларацию этого депутата, который так ненавидит "развращающие западные компании", немецкий автопром и BMW в частности. Чувак пишет законопроект для того, чтобы россияне отказались от нацистских БМВ и Мерседеса, открыто владея БМВ и Мерседесом, о чем написано в его общедоступной декларации!", - написал Навальный.

"Непонятно даже, это такая крайняя степень лицемерия или крайняя степень презрения к избирателям (идиоты не додумаются спросить какая у меня машина). Уж я молчу о том, что депутат, купивший Мерседес ML со спортивным двигателем 6,3, имея семейный годовой доход в 4,3 миллиона рублей (что меньше стоимости этого мерседеса) должен помалкивать о западных компаниях "подстрекающих чиновников к взяткам", - подчеркнул российский оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, суд отказался менять Алексею Навальному пять лет условного срока по делу «Кировлеса» на реальное заключение.