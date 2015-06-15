В Польше после громких отставок представили новых министров
Премьер-министр Польши Ева Копач представила новых министров после того, как предыдущие чиновники и маршалок Сейма ушли в отставку из-за скандала с прослушкой.
Об этом сообщает TVN24, пишет Европейская правда.
"Я провела изменения в моем правительстве. Каждый из представленных знает, что такое служить гражданам", - сказала Копач.
В частности, министром здравоохранения стал профессор Мариан Зембала, министром спорта и туризма – Адам Король, министром госказначейства – Анджей Червинский.
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Кроме того, Копач назначила заместителей министров, поскольку лица, которые занимали эти должности, также подали в отставку на прошлой неделе.
Напомним, из-за скандала с прослушкой в отставку ушли министр здравоохранения Бартош Арлуковчич, министр спорта Анджей Бернат и министр госказны Влодимеж Карпинский, их заместители, а также спикер Сейма Радослав Сикорский.
Скандал возник 16 июня прошлого года после обнародования в СМИ телефонных разговоров высокопоставленных политиков.