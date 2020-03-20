Четверо членов одной семьи умерли за неделю от коронавируса

Жительница американского штата Нью-Джерси и трое ее детей умерли от коронавируса в течение одной недели.

У 73-летней Грейс Фуско было 11 детей и 27 внуков. В начале марта прошел традиционный семейный обед.

Предположительно, в ходе этой встречи несколько членов семьи заразились коронавирусом, сообщает The Sun.

В результате скончались двое старших детей Грейс, которым было около 55 лет: сын Кармайн и дочь Рита. О диагнозе последней семья узнала только после ее смерти.

Через несколько дней умерла сама Грейс. Ее племянница и семейный адвокат Роузанн Парадисо Фодера рассказала, что перед смертью женщина была в тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких. Она ушла из жизни, не зная о гибели своих старших детей.

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Через день после смерти матери, в четверг, 19 марта, умер третий сын Грейс Винсент Фуско.

Еще 19 членов семьи находятся в изоляции, двое из них попали в реанимацию, состояние еще одного оценивается как стабильное. При этом результаты их теста на коронавирус до сих пор не готовы.

Парадисо Фодера рассказала, что из-за карантина оставшиеся в живых члены семьи даже не могут проводить умерших, как положено.

Как сообщал ранее УНИАН, пара из Сингапура не смогла присутствовать на собственной свадьбе в связи с недавней поездкой в китайскую провинции Хунань, расположенной недалеко от города Ухань, где «бушует» коронавирус нового типа. Чтобы создать иллюзию своего присутствия, они устроили для гостей банкета телемост прямиком из карантина.