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Четверо членов одной семьи умерли за неделю от коронавируса

18:45, 20 марта 2020
Мир
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В начале марта вся семья собралась на традиционный обед / Фото: The sun

Предположительно, в ходе этой встречи несколько членов семьи заразились коронавирусом, сообщает The Sun.

В результате скончались двое старших детей Грейс, которым было около 55 лет: сын Кармайн и дочь Рита. О диагнозе последней семья узнала только после ее смерти.

Через несколько дней умерла сама Грейс. Ее племянница и семейный адвокат Роузанн Парадисо Фодера рассказала, что перед смертью женщина была в тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких. Она ушла из жизни, не зная о гибели своих старших детей.

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Через день после смерти матери, в четверг, 19 марта, умер третий сын Грейс Винсент Фуско.

Еще 19 членов семьи находятся в изоляции, двое из них попали в реанимацию, состояние еще одного оценивается как стабильное. При этом результаты их теста на коронавирус до сих пор не готовы.

Парадисо Фодера рассказала, что из-за карантина оставшиеся в живых члены семьи даже не могут проводить умерших, как положено.

Как сообщал ранее УНИАН, пара из Сингапура не смогла присутствовать на собственной свадьбе в связи с недавней поездкой в китайскую провинции Хунань, расположенной недалеко от города Ухань, где «бушует» коронавирус нового типа. Чтобы создать иллюзию своего присутствия, они устроили для гостей банкета телемост прямиком из карантина.

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