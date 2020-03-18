Беларусь перебрасывает сотни пограничников на границу с Россией - СМИ

Пока речь идет о пограничном контроле, а не полноценной охране границы.

Беларусь перебрасывает на границу с Россией сотни своих пограничников.

Как сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на собственные источники, сотни сотрудников пограничного ведомства будут отправлены на границу, которую РФ закрыла в одностороннем порядке.

По информации СМИ, в каждом подразделении отбирают приблизительно по 10 человек, которые выедут на границу с Россией - где-то больше, где-то меньше, в зависимости от комплекта. Пока речь идет только о пограничном контроле, а не об охране границы.

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Для пограничного контроля количественная норма на смене - около 12 человек без учета начальника. Таких смен может быть четыре.

Дата отправки пограничников еще неизвестна - решаются инфраструктурные вопросы.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей. Белорусский президент Александр Лукашенко на такое решение РФ отреагировал с недоумением.