В Словакии задержали 140 участников антимиграционного митинга (видео)

Тысячи людей вышли на улицы столицы Словакии выступать против миграционной политики Еврокомиссии, а именно - предложенного проекта принимать нелегалов по квотам, передает "5 канал".

Согласно документу, на Словакию приходится почти 800 мигрантов, которых страна должна принять в течение двух лет. Граждане возмутились и через соцсети собрались на протест.

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Начиналось все мирно, однако впоследствии мужчина из толпы использовал баллончик со слезоточивым газом против правоохранителей. Поэтому полиция начала задержания, начались беспорядки, толпа начала крушить все на своем пути.

Ранены трое правоохранителей. Также разбиты шесть полицейских машин.